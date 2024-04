Gestione illecita rifiuti,a Nola denunciato titolare autofficina

I carabinieri forestale del Nucleo di Roccarainola del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, unitamente alla Stazione Carabinieri di Nola hanno effettuato un controllo presso un'autofficina nel comune di Nola. Al termine dell'ispezione, i militari hanno accertato che il titolare dell'autofficina, un uomo 40enne residente a San Felice a Cancello, non avrebbe gestito correttamente i rifiuti prodotti dalla sua attività. In particolare, i Carabinieri hanno contestato che all'interno di un locale dell'autofficina erano accumulati rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tutti i rifiuti sono stati sequestrati penalmente e per essere successivamente avviati correttamente allo smaltimento.



