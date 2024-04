Perseguita una donna, messo ai domiciliari

Non accetta il rifiuto della relazione sentimentale e inizia a perseguitare la donna di cui si è invaghito. Giovedì scorso, a Montano Antilia (Salerno), i Carabinieri della Stazione di Laurito hanno arrestato e messo ai domiciliari un 38enne accusato di atti persecutori nei riguardi di una donna del posto. La misura cautelare è stata emessa, su richiesta della Procura, dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania.

Il provvedimento è originato dalla denuncia presentata nei confronti dell'indagato che, non accettando il rifiuto della donna, l'avrebbe in più circostanze perseguitata provocandole uno stato di paura ed ansia.



