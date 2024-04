Maltratta la moglie, allontanato da casa

Maltratta e aggredisce la moglie, allontanato dalla casa familiare. E' successo a Pagani, nel Salernitano, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito a carico di un 43enne, residente a Pratola Serra (Avellino) e domiciliato a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai figli minorenni. Un provvedimento emesso dal gip di Avellino, su richiesta della Procura, che ha aperto un fascicolo per maltrattamenti a carico dell'uomo, che in diverse occasioni avrebbe maltrattato ed aggredito la moglie, come da lei denunciato.



