Manfredi, sul bradisismo evitare informazione sensazionalistica

Sul fenomeno del bradisismo bisogna "essere sereni e allo stesso tempo vigili " ma non bisogna ascoltare "una informazione sensazionalistica". È l'appello lanciato dal sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo - a margine dei lavori di Feuromed in corso a Napoli - alla domanda di un giornalista che gli chiedeva di commentare un servizio di una emittente svizzera sul bradisismo nei Campi flegrei.

"Ho molto stigmatizzato questo modo di fare - ha proseguito Manfredi - che non aiuta a rendere consapevoli i cittadini sui reali rischi. La situazione è sotto controllo, anzi sono stati intensificati i controlli ".

"Dico ai cittadini di essere tranquilli - ha concluso Manfredi - il fenomeno esiste, esiste da sempre. Ovviamente bisogna essere preparati, con delle esercitazioni".



