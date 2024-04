Hashish 'confezionato' a forma di gelato, arrestato corriere

I finanzieri del Comando provinciale Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un corriere della droga sorpreso agli imbarcaderi per la Sicilia di Villa San Giovanni con 18 chili di hashish.

L'uomo, un 45enne di Napoli, è stato sottoposto ad un controllo dai finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni, nel corso del quale ha mostrato segni di nervosismo. Pertanto, con l'ausilio di due unità cinofile della Compagnia pronto impiego di Reggio Calabria, l'autovettura è stata perquisita.

Grazie al fiuto dei cani antidroga Syria ed Edin, altamente specializzati in operazioni del genere, i militari hanno scoperto un doppiofondo, ricavato nella parte anteriore del veicolo, risultato contenere hashish, "camuffato" all'interno di involucri di carta, con forma ed immagini identici a lattine di bibite e coni gelato di noti marchi in commercio, occultati in borse termiche.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 220 panetti di hashish, dal peso complessivo di 18 chili oltre ad un telefono cellulare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto nella Casa circondariale "Arghillà" di Reggio Calabria, a disposizione della Procura della Repubblica diretta da Giovanni Bombardieri. Lo stupefacente, qualora venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 130.000 euro.



