Casamarciano capofila rete dei borghi salute e benessere

Il Comune di Casamarciano (Napoli) diventa capofila della rete Borghi salute e benessere con i Comuni di San Paolo Bel Sito, Tufino, Scisciano e San Vitaliano.

Piccoli centri che, insieme, puntano a presentare un'offerta turistica e culturale, fatta di tradizioni esclusive e di patrimoni artistici ancora inesplorati, che possa essere complementare a quella dei grandi attrattori regionali come Pompei, Napoli, Caserta e Sorrento. La rete dei Comuni è stata resa possibile da finanziamenti regionali ottenuti attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo e poi con quelle del FESR 2021/2027. Il progetto che gli amministratori locali intendono portare avanti, punta alla creazione di un vero e proprio cartellone che possa attirare l'attenzione di foodies e turisti alla ricerca di proposte esclusive. "Il riconoscimento ottenuto dalla Regione Campania - ha spiegato il sindaco di Casamarciano, Clemente Primiano - aggiunge ulteriori stimoli all'idea di far emergere i nostri territori ricchi di un patrimonio materiale ed immateriale che se ben promosso può diventare una fonte di ricchezza e di crescita per le nostre comunità. Ancora una volta vincente si conferma il gioco di squadra: è solo unendo le forze e soprattutto mettendo a fattor comune le nostre straordinarie potenzialità che possiamo creare esperienze solide e durature in grado, tra l'altro, anche di frenare l'emorragia dello spopolamento che caratterizza le aree interne del nostro Paese. Con i colleghi sindaci siamo già al lavoro per mettere a punto un programma di qualità che comprenda, anzi privilegi, soprattutto i più giovani e gli anziani senza trascurare nemmeno le persone più fragili. Allo studio anche la possibilità che la rete BSB possa diventare un vero e proprio brand".



