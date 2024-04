Maria Salerno, commissario straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, si è insediata nelle funzioni all'indomani della nomina del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Questa mattina, il commissario Salerno, ha incontrato l'ex presidente, Ciro Fiola, "in un clima di grande cordialità e massima collaborazione", come si sottolinea in una nota.



