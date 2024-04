Gianfranco Rotondi, deputato di Avellino eletto con FdI, definisce l'arresto del sindaco dimissionario Gianluca Festa, "un episodio traumatico per una comunità che ha riconosciuto al sindaco una forte leadership non solo elettorale".

"Una storia - aggiunge Rotondi - che va chiarita e che non somiglia alla tradizione civile della città che ho l'onore di rappresentare in Parlamento"



