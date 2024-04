Arresto sindaco Avellino: Pd, da anni denunciamo la situazione

"Non ci appassiona lo sciacallaggio né intendiamo lucrare su quanto sta accadendo, ma rivendichiamo orgogliosamente il ruolo che abbiamo svolto in questi cinque anni come opposizione sollevando fondate ipotesi di assenza di trasparenza e di leggerezza amministrativa". Lo sottolinea, in una nota, la direzione provinciale del Pd di Avellino dopo l'arresto del sindaco dimissionario Gianluca Festa.

Il Pd, rispetto a chi associa Festa al partito, ricorda che "è stato espulso nel 2021 in ragione di un reiterato comportamento di ostilità nei confronti del partito".

Il candidato sindaco del centrosinistra, Antonio Gengaro, ha convocato per il pomeriggio una conferenza stampa.



