Abodi 'Caivano patrimonio del Paese, non solo di chi vive lì'

"La rigenerazione di Caivano sarà un patrimonio nazionale, non solo di chi vive lì o quella realtà".

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la decima edizione del premio Città di Roma in corso al Salone d'Onore del Coni. "Sport e Salute sta portando avanti il progetto dopo che il 31 agosto scorso la presidente Meloni ha assunto un impegno ed entro il 31 maggio Caivano riprenderà a vivere per durare nel tempo - ha aggiunto - Ci sono centinaia di impianti abbandonati in Italia che sono un indicatore fondamentale dell'impegno che dobbiamo assumere per rendere pratico ciò che la Costituzione enuncia. É una sfida nella quale siamo tutti ingaggiati affinché nella logica della comunione si possa, giorno dopo giorno, dire che siamo migliorati".



