Sciopero Industria Italiana, in corteo anche il vescovo

"Il pastore ha il dovere di difendere il proprio territorio. La mia presenza è il segnale di una chiesa che entra nella vita e ha a cuore le sorti delle nostre comunità e il futuro di questo territorio". Richiamandosi a Papa Francesco, il vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo, ha partecipato allo sciopero promosso dai lavoratori di Industria Italiana Autobus, l'azienda che produce autobus in Valle Ufita in provincia di Avellino, contro la temuta privatizzazione e l'uscita dei soci pubblici, Leonardo e Invitalia, che attualmente detengono la maggioranza delle quote societarie. La mobilitazione continuerà martedì prossimo a Roma con un presidio di lavoratori e sindacati alla sede del Mimit. "Le nostre aree interne -ha poi aggiunto monsignor Melillo - soffrono la diaspora delle nuove generazioni soprattutto per la mancanza di lavoro e di futuro.

La preoccupazione che raccolgo -ha concluso il vescovo- è che Iia resti per garantire futuro e speranza alle nostre comunità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA