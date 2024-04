A 20 anni dall'uscita torna in sala Donnie Darko

A vent'anni dal suo debutto italiano, Donnie Darko ritorna al cinema in una nuova versione Director's Cut restaurata in 4K. Distribuito da Notorious Pictures, il restauro del film scritto e diretto dall'allora esordiente Richard Kelly, uscirà il 3, 4 e 5 giugno, regalando agli amanti del genere un'occasione per immergersi nella sua dimensione unica ed enigmatica. Donnie Darko, che vede nel cast Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Noah Wyle, è diventato un cult nel corso degli anni.

Il film, mescolando elementi di thriller psicologico, fantascienza e dramma adolescenziale, trasporta il pubblico alla fine degli anni '80. Si seguono le vicende di Donnie, giovane problematico che inizia a essere tormentato da strane visioni e che, scampato per miracolo ad un incidente misterioso, in preda ad un attacco di sonnambulismo incontra il coniglio Frank, il quale gli predice la fine del mondo. Il restauro del Director's Cut di Donnie Darko verrà presentato in anteprima a Comicon Napoli (Mostra d'Oltremare) il 25 aprile (in versione 2k).





