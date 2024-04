Il prefetto di Napoli, attacco Iran? adottate misure adeguate

"Abbiamo già disposto un rafforzamento. Oggi avremo un altro comitato per la sicurezza pubblica" Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito all'attacco dell'Iran a Israele, e dell'acuirsi della crisi mediorientale.

"Abbiamo adottato misure adeguate per le esigenze che incombono.

Ma credo anche che dobbiamo sempre garantire da una parte la serena e civica convivenza della popolazione e dall' altra la possibilità che tutto ciò che sta accadendo possa vederci sempre pronti e preparati". Il prefetto è intervenuto a San Giorgio a Cremano (Napoli) alla posa della prima pietra per la costruzione della 'Casa della Musica' nell'ex Terra Felix - bene acquisito al patrimonio dell'ente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA