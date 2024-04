Campi Flegrei: ripresi sopralluoghi dei professionisti casertani

Sono ripresi i sopralluoghi sulla vulnerabilità sismica dell'edilizia privata nei Campi Flegrei da parte dei tecnici degli ordini professionali della provincia di Caserta, che agiscono in sinergia con quelli delle altre province campane. Tredici le squadre impegnate, con le prime due già attivate nei giorni scorsi dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, Carlo Raucci, che ha sottolineato "l'importanza delle attività svolte dai tecnici impiegati, che hanno condotto una ricognizione preliminare delle caratteristiche strutturali degli edifici, la classificazione della vulnerabilità sismica e l'individuazione delle aree per ulteriori approfondimenti. Il loro contributo è stato cruciale per avviare le procedure di analisi e intervento necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle strutture coinvolte". Le squadre di professionisti casertani, composte da ingegneri, architetti e geometri, continueranno ad essere attive nelle prossime settimane, seguendo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile e della Struttura Tecnica Nazionale (STN).



