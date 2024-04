Terremoto nei Campi flegrei, magnitudo è stata di 3.7

Ha avuto una magnitudo di 3.7, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa di terremoto registrata alle ore 9.44 con epicentro nei Campi flegrei, e distintamente avvertita anche in diversi quartieri di Napoli. E' stata seguita alle 9.46 da una seconda scossa, di magnitudo 3.1. Alcuni minuti prima, alle 9.39 e alle 9.41, c'erano state scosse di entità notevolmente inferiore (magnitudo tra 1 e 1.5). Paura tra la popolazione nella zona dell'epicentro, non solo nelle aree del bradisismo ma anche in quartieri napoletani come Chiaia e la zona ospedaliera. Non si segnalano danni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA