Al via a Pozzuoli l'incontro "Rione Terra & Previdenza"

Rappresenta un viaggio tra passato, presente e futuro, la due giorni "Rione Terra & Previdenza" che prenderà il via oggi a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

L'appuntamento prevede eventi esclusivi in cui storia, arte e cultura offriranno lo scenario perfetto per un dinamico confronto tra l'Ordine degli architetti, l'Ordine degli ingegneri e la consulenza finanziaria.

L'iniziativa, ideata e promossa dai consulenti finanziari Francesca D'Avino, Daniele Marzocchi e Vincenzo Cacace, si pone come faro dell'eccellenza sulle tecniche e sui processi che hanno accompagnato, architettonicamente e ingegneristicamente, il ripristino e il restauro dell'intera area storica puteolana, in un viaggio trasversale volto a sottolineare l'importanza della pianificazione finanziaria e della previdenza complementare come alleato utile alla realizzazione delle più elevate progettualità future.

Un intenso programma transdisciplinare prevede, per entrambe le giornate, un primo convegno (ore 9,30 - 12,30) di relatori eccellenti che si interfacceranno sulle vicende storiche e tecniche che hanno accompagnato le sorti del Rione Terra dagli anni '70 ad oggi, un "open networking" con spazi espositivi dedicati ai partner ed una visita guidata esclusiva all'area archeologica e alle infinite sfaccettature storiche, artistiche e culturali dell'antico borgo puteolano.

Tra partecipanti e relatori del convegno, moderato dal direttore artistico dell'evento Giorgio Bruno, prevista la presenza di Luigi Manzoni sindaco di Pozzuoli, di Gennaro Annunziata presidente dell'Ordine ingegneri di Napoli, degli architetti Marco Carusone e Lucia Terralavoro, della scrittrice Loredana Russo e degli artisti Ernesto Lama e Giovanni Allocca che accompagneranno i consulenti nell'excursus dedicato al mondo finanziario.

Diversi i partner che con le rispettive aziende supporteranno l'evento e le sue iniziative, tra cui Alessandro Iacone, Alessandro Riccio, Marco Esposito, Antonio Visone, Giulio Lippi, Ezia Russo, Salvio Salzano, Marco Carusone, Felice Campobasso, Paolo Godono e Sabrina Di Dato.



