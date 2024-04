'Cantiere delle idee' a Procida, confronto su rischi autonomia

Si è tenuto stamattina, su iniziativa della vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5s), il "Cantiere delle Idee" sull'isola di Procida, incontro cui hanno partecipato il professor Pasquale Tridico e l'assessore al Comune Leonardo Costagliola. "Attraverso l'ascolto del territorio e di quelle che sono le esigenze dei cittadini, questo esperimento di democrazia partecipata - si legge in una nota - ha aperto un importante tavolo di discussione, raccogliendo le testimonianze delle numerose associazioni, degli enti e degli oltre 100 cittadini e attivisti presenti, evidenziando tutti i rischi a cui i territori stanno andando incontro con lo scellerato progetto di autonomia differenziata. L'autonomia differenziata renderà più strutturali i divari tra Nord e Sud e penalizzerà ancora di più le isole minori". Tra gli intervenuti anche il sindaco del Comune di Procida Dino Ambrosino, i deputati Enrica Alifano e Roberto Traversi e l'ex deputata Valentina Palmisano.

"Se la politica ascoltasse di più le persone, non avremmo quella distanza che c'è oggi tra le istituzioni e i cittadini - afferma Castellone -. Il nostro Cantiere delle Idee ha tre obiettivi principali: il primo è quello dell'ascolto delle persone che vivono sui territori; il secondo è quello di creare una rete tra associazioni, forum giovanili, gruppi territoriali e le istituzioni; il terzo è quello di costruire proposte e progetti concreti che rispondano ai bisogni delle persone. Oggi a Procida abbiamo parlato di autonomia differenziata e di quanto questo progetto scellerato della Lega e della maggioranza avrà effetti negativi soprattutto sui territori più fragili, come questo. A Procida i cittadini non hanno ancora accesso a quei servizi che invece sono riconosciuti essenziali, come ad esempio la sanità, perché è da questi servizi passano i diritti fondamentali delle persone" conclude.



