Bimba di 18 mesi perde i sensi a Portici, agente Ps la salva

Libero dal servizio, salva la vita ad una bimba di 18 mesi: è accaduto a Portici (Napoli) dove un ispettore della Polizia di Stato in servizio alla questura di Napoli, e che si trovava nei pressi della villa comunale con la famiglia, ha notato una bimba che, a seguito di una caduta, aveva perso i sensi.

L' agente è intervenuto praticando la cosiddetta 'manovra a borsellino' per aprire la bocca della bimba evitando che soffocasse; sul posto è stato chiamato personale del 118. I genitori si sono recati con mezzi propri in ospedale e gli agenti del commissariato Portici - Ercolano hanno fatto da staffetta. La bimba ora è in buone condizioni.



