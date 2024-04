Arrestata pusher a Scampia, aveva quasi 3 chili di droga

In auto aveva 100 dosi di droga, tra cocaina, eroina, cobret. A casa ne aveva altre 100 dosi.

Operazione dei carabinieri, a Scampia: arrestata una 37enne del posto già nota alle forze dell'ordine.

I militari - dopo tante ore di osservazione e pedinamenti - hanno individuato la donna a bordo della sua auto mentre percorreva viale della Resistenza Lotto M e l'hanno fermata.

Perquisita, é stata trovata in possesso delle prime 100 dosi. I carabinieri hanno poi esteso la perquisizione anche a casa della 37enne e lì hanno rinvenuto e sequestrato altre 100 dosi di droga. Il sequestro complessivo di 200 grammi di stupefacente ha spinto i militari a perquisire anche la casa dove abitava la madre della donna, a Pozzuoli, prima di essere arrestata; anche lei, infatti, fu fermata lo scorso ottobre dai carabinieri per lo stesso reato. Lì i carabinieri hanno trovato e sequestrato 2716 dosi di eroina per un peso vicino ai 2 chili, 425 dosi di cocaina che superano i 350 grammi, 150 dosi di crack e 375 dosi di cobret che arrivano a 200 grammi di stupefacente.



