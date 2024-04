Per interventi di manutenzione, la galleria "Monte Pergola" sul raccordo autostradale Avellino-Salerno sarà chiusa dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani in direzione del capoluogo irpino. Lo comunica l'Anas.

Gli automobilisti diretti ad Avellino dovranno uscire allo svincolo di Solofra e attraverso la viabilità ordinaria, rientrare sul raccordo allo svincolo di Serino. I lavori sono stati programmati nelle ore notturne per ridurre i disagi.





