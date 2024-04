Il 13 aprile terzo appuntamento con 'Forcella in Musica!'

Si terrà sabato 13 aprile, alle 19, nella chiesa di San Giorgio Maggiore, a Napoli, il terzo appuntamento con 'Forcella in Musica!', la rassegna di concerti gratuiti promossa dall'Associazione Discantus in collaborazione con Arcidiocesi e Comune, che vede la direzione artistica di Luigi Grima. L'iniziativa, giunta a metà della sua seconda edizione, "continua a celebrare - si sottolinea - l'unione tra la bellezza della musica e la forza della cultura, dimostrando il potenziale della musica come strumento di comprensione, condivisione e crescita sociale". Il prossimo appuntamento vedrà come protagonista il progetto creativo Contralto e mezzo, interpretato dal duo composto dal mezzosoprano Daniela Innamorati e dal sassofonista Nicola Rando.

"Il progetto - si evidenzia ancora - nasce dall'ispirazione della migrazione e del viaggio che essa implica. Nella musica, infatti, la migrazione degli stili, gli influssi espressivi, le fusioni, le contaminazioni e gli scambi interculturali rappresentano il cuore pulsante dell'arte".

Con il concerto di sabato, gli artisti "esploreranno un vasto panorama sonoro, fondendo tradizione e innovazione, in un viaggio emozionante tra suoni e suggestioni. Il percorso musicale prenderà avvio dalle note avvolgenti e malinconiche di Blue Moon, passando per le suggestioni filmiche di Moon River e Over the Rainbow, soffermandosi sulle accattivanti melodie di Gershwin, per poi transitare sulle sponde della celebre canzone napoletana e infine giungere alle conturbanti sonorità di Piazzolla".



