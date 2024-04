"Sei piena di negatività", sensitiva arrestata dai carabinieri

Ha fatto credere alla sua vittima che avrebbe potuto liberarsi dell'aura negativa che la circondava solo grazie ai suoi riti esoterici, da praticare sugli oggetti di valore ricevuti dall'ex fidanzato con il quale si era lasciata nell'imminenza delle nozze.

Arresto in carcere, notificato dai carabinieri di Varcaturo, in provincia di Napoli, per una donna di 50 anni residente nell'area flegrea ritenuta colpevole di avere raggirato e derubato la cassiera di un supermarket a cui aveva fatto credere di poterla aiutare a superare i suoi guai d'amore.

Tartassandola anche via chat, ha convinto la sua vittima che "era piena di negatività" e che nella sua casa, precisamente nella camera da letto, c'erano degli oggetti catalizzatori del male su cui era necessario praticare appositi riti di purificazione, alla modica cifra di 90 euro.

Alla donna ha chiesto di girare un video grazie al quale è riuscita a individuare quello che successivamente sarebbe diventato il suo bottino: occhiali da sole Gucci e Prada, una borsa in pelle, un gioiello con un diamante, collane, bracciali, anelli, orecchini, profumi e anche quattro peluche, per un valore complessivo di oltre 2400 euro.

Oggetti che, ovviamente, non ha più restituito. Anzi. Quando la vittima ne ha chiesto la restituzione, le ha fatto credere di essere una criminale incallita, capace, come era già successo in precedenza, di gravi atti di violenza come appiccare il fuoco alla sua auto e di accoltellarla.

Non solo. Le ha anche detto di avere ridotto in fin di vita una persona solo con "una fattura a morte".

Alla fine, quando ha capito che la cassiera l'avrebbe comunque denunciata, si è recata dai carabinieri per accusarla di diffamazione. La presunta sensitiva è risultata, però, più volte accusata di stalking, tra il 2016 e il 2024, ma anche di una lunga serie di reati tra cui estorsione, calunnia, lesioni e appropriazione indebita.

Per il gip di Napoli Nord Daniele Grunieri, che ha emesso l'arresto in carcere "nessuna altra misura" avrebbe potuto "contenere l'irrefrenabile indole criminale" di quella donna "senza scrupoli, pronta a tutto e delinquente incallita".





