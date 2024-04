Manfredi, i costi di alcuni servizi devono gravare sui turisti

"E' necessario distinguere l'indirizzo politico dall'organizzazione tecnica. Va fatto un ragionamento organico e nei principi generali che dobbiamo considerare va tenuto conto che l'incremento dei costi deve gravare essenzialmente sui turisti. Ci deve essere in via generale una differenza tra il costo per i residenti e per chi viene da fuori". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto in aula nel dibattitto relativo alla delibera sulle tariffe dei servizi a domanda individuale che per quest'anno, tuttavia, non aumenteranno.

In particolare per l'utilizzo di sale di monumenti di proprietà dell'amministrazione, a cominciare dal Maschio Angioino, Manfredi ha posto l'accento sul fatto che nella definizione del costo per l'uso delle sale "vanno distinti eventi che abbiano caratteristiche culturali e/o benefiche da manifestazioni di tipo commerciale".

Per quanto riguarda il costo per l'uso di monumenti per riprese cinematografiche e televisive, il sindaco ha 'consigliato' all'aula "di stabilire tariffe non eccessivamente care perché il settore è un indotto, sia diretto che indiretto, molto importante per la città e dunque avere tariffe non particolarmente care è un modo per incentivare l'attrazione di questo tipo di eventi".

Una discussione, quella sull'aumento delle tariffe di tali servizi, che dunque sarà nuovamente affrontato in commissione per porre rimedio allo stato delle cose che per ora resta immodificato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA