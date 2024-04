Consiglio Napoli ok a tariffe servizi domanda individuale

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera relativa alle tariffe dei servizi a domanda individuale per il 2024. Il provvedimento è passato con l'astensione delle forze di centrodestra.

Il testo era stato illustrato dall'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, che ha evidenziato come attraverso le tariffe l'amministrazione riesca a coprire "il 53 per cento dei costi, percentuale superiore a quanto richiesto dalla legge, senza aumentare le tariffe" ma ha altresì sottolineato che si registra "uno squilibrio di circa 11 milioni tra costi ed entrate". Da qui la necessità posta dall'esponente della Giunta di procedere nel corso del 2024 a un "monitoraggio costante dell'andamento dei costi così da poter agire caso per caso, rimodulando le tariffe, recuperando l'evasione e trovando soluzioni per realizzare un migliore equilibrio tra spese e ricavi".

Molti gli interventi in aula da parte delle forze politiche tra cui quello del capogruppo di Forza Italia, Iris Savastano, che ha definito "impressionante" la differenza tra costi sostenuti e ricavi assicurati dai siti comunali ed ha posto l'accento sulla necessità di "invertire la rotta partendo dalla valutazione dei singoli siti".



