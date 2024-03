Si finge carabiniere per truffare anziani ma scatta arresto

Si finge carabiniere e mette in guardia gli anziani da truffatori che si aggirano in zona.

Racconta che questi malviventi, con la scusa di un falso incidente, chiedono soldi e gioielli. E poi va oltre. Alle 'vittime' dice che i carabinieri hanno scoperto tutto e che basta solo che l'anziano incontri il truffatore per far scattare l'arresto. Un incontro nel corso del quale bisogna solo consegnare i soldi e quanto richiesto al truffatore, tanto ci sono i carabinieri pronti a bloccarlo. Ma il finto militare è proprio il truffatore e gli anziani di Ischia, a questo ennesimo tentativo di truffa, non ci sono cascati.

Questa storia, un 21enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell'ordine, ha provato a raccontarla a diversi anziani.

Da qui le denunce e le indagini dei carabinieri veri. I militari dell'Arma in pochi minuti hanno raccolto le segnalazioni dei cittadini riuscendo così a restringere il campo di azione e di ricerca. L'uomo è stato individuato e fermato. Perquisito, il 21enne è stato trovato in possesso di diversi smartphone che sono stati sequestrati. Nei dispositivi diversi i messaggi utili a ricostruire i tentativi di truffa nonché ulteriori pregressi episodi in corso di accertamento. Il giovane è stato denunciato e proposto per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola d'Ischia.



