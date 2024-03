Uova a neonati e mamme all'ospedale Sacro Cuore di Benevento

Alla vigilia della Pasqua l'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento regala una sorpresa ai neonati e alle mamme ricoverati nel reparto di Ostetricia e di Neonatologia.

Lo ha fatto grazie alla donazione dell'uovo di Pasqua che anche quest'anno la storica azienda Strega Alberti di Benevento ha voluto regalare alla struttura ospedaliera.

"Crediamo molto - dicono Annalisa De Blasio (primario dell'UOC di Ostetricia e Ginecologia) e Raffaello Rabuano (primario dell'UOC di Pediatria e Neonatologia) dell'ospedale nel ringraziare l'azienda - nel potere del dono, soprattutto in una società ed in una sanità come quelle attuali che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile".

Soddisfazione è stata espressa anche dal superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos che sottolinea l'importanza del concetto di "umanizzazione" in ogni azione quotidiana compiuta nelle attività dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento.



