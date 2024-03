Rapina con incidente stradale, due feriti a Napoli

Due giovani a bordo di uno scooter sono stati investiti da sconosciuti a bordo di un'auto: è avvenuto nel pomeriggio in via delle Metamorfosi, quartiere Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli. Le persone che erano a bordo dell'auto, incappucciate, hanno poi abbandonato il mezzo e rapinato una donna della sua auto, pare esplodendo un colpo d'arma da fuoco. Subito dopo sono fuggite. Sul posto i carabinieri della compagnia di Poggioreale e i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. Tra le ipotesi, quella che lo speronamento dello scooter sia stato un incidente avvenuto durante le concitate fasi che hanno preceduto la rapina dell'auto.

I giovani investiti sono stati trasferiti nell'ospedale del Mare. Il primo ha 23 anni, ha riportato ferite gravi ed è ricoverato in prognosi riservata. Meno serie le condizioni dell'altro ferito, un 31enne. Le due vittime sono già note alle forze dell'ordine. L'auto che ha investito lo scooter è risultata provento di un furto. I carabinieri stanno ricostruendo dinamica e movente dell'accaduto, mentre sono in corso le ricerche dei fuggitivi.



