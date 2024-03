Rafforzati per Pasqua i dispositivi di sicurezza a Napoli

Ricognizione dei siti e degli obiettivi ritenuti sensibili, con l'intensificazione delle misure di sicurezza in atto. Se ne è occupato oggi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Il rafforzamento dei dispositivi riguarda in particolare "i luoghi a maggiore vocazione turistica e a quelli ad elevata movimentazione di persone, quali aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, mezzi di trasporto pubblico e centri commerciali, nonché strutture e luoghi che ospiteranno eventi, anche religiosi, in cui è prevista una significativa partecipazione di persone". Il Comune di Napoli stima che circa 200mila turisti visitino il capoluogo campano durante le feste pasquali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA