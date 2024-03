Pasqua, Via Crucis con il vescovo nel carcere minorile di Airola

Nell'istituto minorile di Airola si è tenuta oggi la Via Crucis. Presenti la direttrice dell'Ipm Eleonora Cinque, il magistrato di sorveglianza Margerita Di Giglio, il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, il sindaco di Airola Michele Napoletano, il vicesindaco, il cappellano dell'Ipm, don Liberato Maglione e il vescovo di Sant'Agata de' Goti Mons Giuseppe Mazzafaro.

La Celebrazione si è svolta nel giardino del carcere, le quattordici invocazioni che concludono i testi per la Via Crucis sono state scritte dai detenuti del carcere di Padova, adulti e minori, testi che sono stati poi ripresi a Piazza San Pietro.

Subito dopo il Garante, e parte del suo staff, si sono trattenuti in un pranzo conviviale con i ragazzi, hanno donato loro le pastiere napoletane per festeggiare insieme la Santa Pasqua.

"Dopo la via crucis all'interno dell'istituto, dove abbiamo ricordato Gesù morto innocentemente in croce, il mio primo pensiero va a tutti gli innocenti della storia che hanno sofferto una ingiusta condanna. Ogni volta che entro nell'IPM di Airola, dal lontano '89 questo carcere, ex prigione-scuola, come volontario o come presidente dell'associazione "La Mansarda" che accoglieva minori in difficoltà, e anche ogni volta che vedo questi ragazzi incontro sempre un mondo nascosto dove con gli sguardi comprendo con chiarezza che avrei potuto esserci io al posto loro qualora la mia vita avesse preso una direzione diversa", ha detto il garante Ciambriello. " Ringrazio il Vescovo di Cerreto Sannita e Sant'Agata de' Goti per l'attenzione che ha verso questi ragazzi, le cui conclusioni sono state molto apprezzate dai ragazzi anche per il suo stile molto umano e cordiale. Abbiamo bisogno di creare meno muri - ha concluso - e più punti di convergenza, più ponti. Meno muri e più punti di aiuto."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA