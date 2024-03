Napoli pop con Comic(on)off, due mesi nel segno del fumetto

Comic(on)off invade la città dal 4 aprile all' 11 giugno rendendo Napoli ancora una volta protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con eventi, mostre, proiezioni e performance non più semplice corollario del Comicon (25-28 aprile).

Promossa e finanziata da Comune di Napoli, la rassegna ospiterà fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti nei più diversi spazi culturali della città, dall'Institut Français all'Accademia di Belle Arti al Museo Darwin Dohrn coinvolgendo realtà attive nel sociale come Casa Mehari e Le Kassandre. "L'amministrazione Manfredi ha accolto con entusiasmo l'invito a sostenere il progetto, che da quest'anno, per la prima volta, approda anche a Palazzo Cavalcanti, vera e propria casa della cultura del Comune di Napoli" dichiara il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo che ha presentato il cartellone con il patron di Comicon Claudio Curcio e Ferdinando Tozzi. Tra i primi appuntamenti, il 4 -5 aprile all'Accademia di Belle Arti di Napoli-Foqus e al Modernissimo "Nel nome di Stan Lee - La Marvel tra fumetto, cinema e nuovi media" con Diego del Pozzo e la mostra "Deep Me" e "Deep It" del fumettista sperimentale Marc-Antoine Mathieu all'Istituto francese. Al Cervantes antologica delle opere della fumettista catalana Laura Perez Vernetti. Dal 24 aprile Dario Sansone alla Stazione zoologica trasforma la sua musica in immagini con "A Poetry Sketchbook / the expo".

Il 7 maggio, in Sala Assoli, Lina Ehrentraut e Giordis Storys del collettivo Squash di una "reading performance con talk".

All'Ordine dei Giornalisti in mostra una selezione di copertine per i 75 anni di Topolino tascabile. La scuola di Comix è protagonista con "Polpa Napoletana" ovvero Napoli attraverso le sue principali icone; dal 19 aprile al Museo di Capodimonte presenta una mostra sul fumetto dedicato alla Battaglia di Pavia rappresentata sugli Arazzi D'Avalos e al Pio Monte 'Fango e cenere' sulle Quattro Giornate. Dal 18 aprile al via Desina, festival indipendente di Grafica e Culture Visive.

Nel circuito anche Il Festival del Giallo, il Premio Spaccanapoli, appuntamenti a Camerota, Quarto, e a maggio eventi a Parigi con Sansone (che il 5 giugno sarà a Cavalcanti), e Berlino (centenario di Calvino).



