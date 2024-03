Atti persecutori, "braccialetto" per lo stalker

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinarsi alla ex compagna. Il gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, ha emesso una ordinanza cautelare nei confronti di un 42enne di Avellino indagato per atti persecutori aggravati che è stata eseguita dai carabinieri del Comando provinciale. A conclusione della relazione durata circa un anno, a partire dall'aprile del 2022 l'uomo avrebbe cominciato a perseguitarla con messaggi, squilli telefonici anonimi, videochiamate. In numerose occasioni avrebbe anche pedinato la ex compagna, minacciandola di "sfregiarla con l'acido" se lo avesse denunciato. Per evitare le persecuzioni, la donna era stata costretta a privarsi della linea wi-fi installata nella sua abitazione e a sostituire la sua auto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA