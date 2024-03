Assistenti sociali, Usb diffida Asl Na2 per graduatoria

La diffida è partita dall'Unione sindacale di base ed è indirizzata ai vertici dell'Asl Npoli 2 Nord. La vicenda riguarda la graduatoria di un concorso per assistenti sociali, indetti anni fa, che per l'Asl sarebbe scaduta lo scorso 24 marzo ma che per concorrenti e sindacato scade invece il prossimo 25 luglio in virtù di una delibera (la n 1277 del luglio 2022) con la quale si provvedeva alla rettifica della graduatoria di merito dello stesso concorso.

Potrebbe apparire una questione di poco conto (lo spostamento della scadenza di 4 mesi) ma per i concorrenti giudicati idoenei (che non hanno nel frattempo sottoscritto un contratto di lavoro) non lo è. Infatti, in vigenza di graduatoria anche altri enti pubblici che hanno necessità di assumere gli assistenti sociali potrebbero fare ricorso alla stessa. Ma una volta chiusa - ovviamente - non è più possibile attivare questa procedura e pertanto per alcuni giovani assistenti sociali che hanno sostenuto un concorso nel 2020 svanisce la speranza di essere assunti anche altrove.

"Per noi idonei ovviamente è stato un fulmine a ciel sereno soprattutto perché, con la recente approvazione dei nuovi fabbisogni da parte del Consiglio Regionale avremmo potuto essere chiamati ancora fino a fine luglio.

In questo modo l'Asl Na 2 Nord ci sta togliendo la possibilità di essere assunti sia nella stessa che nelle altre aziende del servizio sanitario Regionale", scrivono gli indonei in una nota che giudicano "ingiusta questa scelta anche nei confronti degli utenti considerando la forte carenza degli assistenti sociali nei distretti sanitari del territorio" .

L'Usb con una lettera indirizzata anche alla direzione per la tutela e la salute e il coordinamentpo del sistema sanitario regionale diffida l'Asl Napoli 2 invita l'Asl a prcedere "alla rettifica immediata della scadenza della graduatoria di merito in funzione della delibera n. 1277 "approvazione ex novo" pubblicata in data 25/07/2022" annunciando, in mancanza di provvedimenti in tal senso, il ricorso alla magistratura amministrativa.



