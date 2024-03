A Ischia arrivano i turisti a Pasqua anche con il meteo incerto

Nonostante il tempo incerto ed ponte pasquale arrivato molto presto Ischia si appresta a vivere una Pasqua turisticamente favorevole. Da stamattina traghetti ed aliscafi per l'isola verde, dopo un inizio settimana sotto tono, sono infatti sold out con tanti turisti in arrivo: molti sono campani, ma arrivano dati incoraggianti anche dal mercato straniero, con la presenza di diversi ospiti tedeschi, ma si notano pure francesi ed americani.

E se l'avvio vero della stagione 2024 coinciderà con il ponte del 25 aprile, quando riapriranno anche le spiagge e i parchi idrotermali, da oggi hanno riaperto i battenti circa 70 alberghi e la stragrande maggioranza dei negozi, ristoranti bar e di tutte le attività dell'indotto turistico. I turisti arrivati per le festività pasquali avranno a disposizione due attrattive turistiche dal grande fascino naturalistico: i giardini La Mortella, per i quali domani inizia ufficialmente la stagione turistica con la cerimonia di riapertura al pubblico e quelli di Villa Ravino, mentre ieri ha riaperto anche la Fonte delle Ninfe di Nitrodi a Barano.

Alla Mortella prevista l'inaugurazione del restaurato studio della musica di William Walton, con l'esposizione dei materiali dell'Archivio Walton e la mostra dedicata a Lady Walton e l'avvio del ciclo di concerti Incontri Musicali di Primavera col pianista Giulio Biddau. A Forio stasera di scena uno degli eventi più importanti della Pasqua ischitana, l'Actus Tragicus arrivato alla sua 34esima edizione, con la rappresentazione della Passione di Cristo che viene messa in scena in forma itinerante nelle strade e piazze del comune foriano.

"L'inizio della stagione non è dei più facili, ma le previsioni sono buone per questa estate" dice Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi Ischia che aggiunge: "Oggi abbiamo circa il 25% di hotel aperti anche a causa delle previsione meteo non favorevoli ma da qui a 20 giorni saremo tutti operativi e credo che per i ponti primaverili Ischia registrerà numeri positivi".



