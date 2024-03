Riaperto viadotto Acquarulo lungo statale 18 Var Cilentana

Oggi è stato riaperto al transito il viadotto Acquarulo a Ceraso, nel Salernitano, lungo la strada statale 18VAR "Cilentana", in corrispondenza del km 141,900. Si tratta di un importante ripristino di viabilità che rende una circolazione fluida soprattutto in occasione del ponte pasquale in cui si prevedono eccezionali flussi turistici nelle zone costiere cilentane.

Alla cerimonia di riapertura dell'opera ha partecipato, tra gli altri, il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante. "La riapertura del viadotto- per le festività di Pasqua è una promessa mantenuta - ha sottolineato - che consente di restituire la piena funzionalità della Ss18 VAR a migliaia e migliaia di cittadini e turisti. Le costanti interlocuzioni che ho avuto con Anas sono state mirate a mettere in campo ogni sforzo per rendere fruibile un'infrastruttura così strategica nel più breve tempo possibile".

Presenti sul viadotto anche i vertici campani di Anas.

"Grazie all'impegno tecnico e professionale - ha detto il responsabile di Anas Campania Nicola Montesano - degli addetti ai lavori di Anas e della impresa esecutrice, siamo riusciti a centrare lo sfidante obiettivo di ripristinare un collegamento strategico per la Campania, soprattutto dal punto di vista turistico, prima della Santa Pasqua".

Sul viadotto Acquarulo a fine dicembre scorso fu riscontrata un'anomalia su un giunto di dilatazione per cui si rese necessaria la immediata interruzione della circolazione. In tempi rapidi Anas ha provveduto, poi, alla successiva progettazione dell'intervento di ripristino molto articolato e tecnicamente complesso. Dall'8 aprile prossimo si procederà, invece, all'esecuzione di attività di finitura tra cui l'installazione di un sistema di monitoraggio permanente. Tali attività verranno svolte mediante l'attivazione del senso unico alternato per un periodo di circa tre settimane.

Anas complessivamente nel territorio cilentano, lungo le statali 19 "delle Calabrie", 18VAR "Cilentana", 18 "Tirrena Inferiore", 517 "Bussentina" e 166 "degli Alburni", ha investito circa 100 milioni di euro per interventi di manutenzione programmata (attività su ponti, viadotti e gallerie, nuovi impianti tecnologici, barriere di sicurezza, nuova pavimentazione etc.) tra lavori ultimati, in corso ed in fase di attivazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA