Quattro auto a fuoco nell'Avellinese

Quattro auto sono state distrutte da un incendio a Gesualdo, in provincia di Avellino. Erano parcheggiate nei pressi di un'autocarrozzeria in via Fontana del Lupo, ad alcuni chilometri dal centro abitato. Per spegnere il rogo, che si è sviluppato intorno alle quattro di stamattina, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda, è stato necessario l'intervento di un'autobotte inviata dal Comando provinciale di Avellino. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Mirabella Eclano indagano sulla possibile matrice dolosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA