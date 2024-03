Mente rock, cuore napoletano: l'Amore secondo Mario Fasciano

(di Angelo Cerulo) Mente rock, cuore napoletano: sulla scia di questa definizione - uno 'stato dell'anima' prima ancora che una scelta artistica - il musicista Mario Fasciano gioca con il tema dell'Amore declinato nelle varie forme. E si serve, a 71 anni, della sua ampia esperienza di collaborazioni con artisti celebri - da Rick Wakeman a Steve Morse - per puntare dritto sulle emozioni 'contaminando' la sua produzione fra 'lingua' napoletana, sonorità irlandesi, 'rock prog'. I 9 brani in uscita a maggio contenuti nella raccolta 'Ballata d'Oltremare', a cui seguiranno concerti in Italia e all'estero, sono proprio una miscellanea di generi con l'utilizzazione di strumenti diversi.

Il compositore e batterista napoletano anticipa i tratti salienti del suo lavoro: "Sto lavorando da tempo a un progetto ampio, un'idea 'visiva' con ballate, scenografie, sguardi verso dimensioni internazionali ma partendo dalle mie radici.

Soprattutto è giunto il momento di essere conosciuto per quello che faccio oltre che per quello che suono...".

E così fra Mediterraneo e brume nordiche, Fasciano propone chitarra, basso, flauto, tastiere, batteria, tammorre, sassofono, contrabbasso, moog, organo, flauto, sax soprano "per costruire melodie, raccontare la vita partendo dall'elemento essenziale, vitale per tutti: l'Amore". Magari, come in ''O naina', pescando a piene mani nelle vibrazioni delle parole napoletane: "Tieniti stritt st'ammore...", come dire, 'mantieni vivo il sentimento e il legame'. Un amore sentito nelle sue diverse espressioni. O come in 'Eterna Tarantella' con cambi di genere, sulla traccia del rock progressive, "che ti portano per mano e non ti accorgi della dimensione onirica nella quale ti conducono" spiega. O, ancora, come nella canzone 'Il sogno di Pa' (ispirata Pier Paolo Pasolini), con testo di patrizio Trampetti, "le lucciole ci indicano la strada".

Mario Fasciano già nell'autunno scorso si misurò con un concerto a Napoli che richiamava il titolo del prossimo disco autoprodotto (le canzoni, fra cui 'Non voltarti mai' scritta da Vincenzo Incenzo, sono state registrate al Forum Studio di Roma, a Milano con l'Universal sarà realizzata la stampa) ma ora, spiega, "come musicista napoletano atipico sento il bisogno di condividere le mie esperienze con un pubblico eterogeneo che si attende una sorta di sintesi di quello che ho messo insieme da quando ho cominciato a muovere i primi passi in un mondo magico e unico in una città unica anch'essa". Alle porte, in questo contesto, anche la prossima realizzazione della colonna sonora di un film ambientato a Napoli, "musiche per raccontare una storia di integrazione" sottolinea l'artista.

L'artista si esibirà in una serie di concerti, dopo l'uscita del disco, con regia e coreografie di Fabio Mazzeo prima a Napoli, intorno a metà giugno, poi il 29 giugno a Lugano in Svizzera, il 2 luglio a Pescara, e ancora successivamente a Salerno mentre sono in programmazione altre date. "Il mio orizzonte è stato costituito da artisti celebri e gruppi famosi, dai Deep Purple ai Rogers, da Emerson, Lake & Palmer ai Jethro Tull - conclude - ma non avrei mai potuto realizzare il mio personalissimo percorso musicale se non fossi partito dalle mie origini, dal sentimento musicale napoletano. Una proposta che diventa possibile solo a Napoli, che poi vuol dire il mondo".





