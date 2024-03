Incendia cella in carcere Avellino, poliziotti intossicati

Ancora tensione nel carcere di Avellino dove un detenuto napoletano ha dato fuoco alla propria cella. Lo rende noto la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci.

Il fumo ha invaso l'intero reparto detentivo e alcuni agenti della Polizia penitenziaria hanno dovuto far ricorso ai sanitari per un principio di intossicazione. In un'altra ala del carcere, un detenuto di origine nord africana ricoverato in infermeria, approfittando del cancello aperto per la consegna del vitto, è uscito dal reparto ma è stato bloccato da alcuni poliziotti, uno dei quali è rimasto ferito ad una mano.



