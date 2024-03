Cristiana Dell'Anna star in film su Madre Cabrini

Da Gomorra a Madre Cabrini: Cristiana Dell'Anna, in questi giorni negli Usa, è la protagonista del film internazionale Cabrini uscito sugli schermi statunitensi l'8 marzo con un box office di 16,8 milioni di dollari.

"Era una donna fragile, ma con una grande forza di volontà e questo è quello che mi ha attratto nel copione", ha detto a The View della Abc la 38enne attrice napoletana che ha dato il volto alla prima santa americana emigrata nel 1889 dall'Italia: "Aveva ideali e valori altissimi che ha sempre difeso. Una forte visione di quello che la societa' avrebbe dovuto essere. E ovviamente una straordinaria fede in Dio. Era una suora e aveva scelto la fede".

Prodotto da Angel Studios e diretto da Alejandro Gómez Monteverde - che avevano già firmato il precedente successo di critica e botteghino Sound of Freedom - Cabrini racconta la storia di Santa Francesca Cabrini, patrona degli emigranti e fondatrice dell'ordine delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Partita da Sant'Angelo Lodigiano e arrivata nel cuore degli Stati Uniti, la suora italiana aveva sostenuto i sogni e le sofferenze dei connazionali che cercavano fortuna in America.

Cristiana Dell'Anna è nata a Napoli ed è già nota al pubblico italiano per aver interpretato molti ruoli di alto profilo come Patrizia Santore nella serie Gomorra e poi in Qui rido io di Mario Martone, nel 2022, per cui ha ottenuto una nomination per la Miglior attrice non protagonista ai David di Donatello. È seguita poi una parte in È Stata la Mano di Dio di Paolo Sorrentino, nell'horror Piove e, nel 2023, in Mixed by Erry, diretto da Sydney Sibilia.



