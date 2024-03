Locatelli, basta visite di rivedibilità, sono umilianti

"In merito alla valutazione dell'invalidità civile, togliamo le visite di rivedibilità: cioè dopo un anno, due anni, tre anni, spesso le persone anche con una disabilità accertata si devono presentare nuovamente davanti la Commissione. Questo non è ammissibile, ma umiliante per le persone e le famiglie, questo verrà cancellato". A dirlo la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oggi a Salerno.

"Con la legge delega, introduciamo anche la figura del Garante nazionale sui diritti delle persone con disabilità e anche l'accessibilità delle pubbliche amministrazioni. Stiamo lavorando anche su altri percorsi importanti, ad essi collegati".



