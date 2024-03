Bimbo autistico allontanato: Valditara dispone ispezione

Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha disposto un'immediata ispezione all'interno dell'Istituto comprensivo Europa Unita di Afragola - ispezione che si è già svolta in mattinata - dopo aver appreso il caso dell'allontanamento da un'aula scolastica di un bambino autistico durante un evento sul bullismo, lo scorso 7 febbraio.

A renderlo noto è il ministero dell'Istruzione e del Merito.

Sulla vicenda è intervenuta anche, parlando con SkyTg24, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. "La cosa che mi preme di più che passi - ha detto - è che quel bimbo era un valore aggiunto nell'incontro, così come lo è ogni bambino che partecipa a momenti di confronto soprattutto su temi così importanti, come bullismo, cyberbullismo, contrasto alla mancanza di rispetto e di dignità delle persone". "Quello che mi sconcerta sempre un po' - ha aggiunto - è che parliamo di risorse, di norme da migliorare, ne parlo spesso anche io, ma parlo spesso anche del fatto che dobbiamo fare un grande salto di qualità, di civiltà, e ogni persona si deve rendere conto che deve avere uno sguardo diverso, soprattutto con i bambini.

Dobbiamo essere i primi a incoraggiare la partecipazione, il talento, le competenze di ognuno, che passano anche per un modo diverso di partecipare e quello è un valore aggiunto dal mio punto di vista. C'è da costruire questo cammino insieme, magari qualche volta può non essere tutto come vorremmo e si può sbagliare e lo capisco, però bisogna dare dei segnali soprattutto a partire dalla scuola. Quel bambino, la sua partecipazione era un valore aggiunto in quel momento e lo è la partecipazione di ogni bambino, che si tratti di un convegno, del momento di confronto, della gita. Ci sono anche esempi bellissimi, nel nostro Paese ci sono esempi molto positivi, ecco direi di prendere esempio da quelli". Locatelli ha ricordato che il ministro Valditara sta lavorando "a una riforma sul sostegno e sul miglioramento anche dell'approccio a questo tema. Non è solo questione degli insegnanti e dirigenti scolastici, questo è un tema che dobbiamo affrontare tutti, non riguarda solo qualcuno, riguarda tutta la nostra comunità e tutto il nostro Paese. O lo facciamo insieme questo salto di qualità etico, morale e intelligente oppure - ha concluso - qualcuno rimarrà sempre indietro. Si parte dalla scuola ma deve arrivare a tutti".



