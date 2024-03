Bimbo autistico allontanato: sottosegretario, 'è gravissimo'

"È gravissimo quello che è successo ad Afragola dove, durante un incontro organizzato per la giornata contro il bullismo, un ragazzino autistico sarebbe stato allontanato su indicazione della dirigente scolastica dalla palestra di una scuola secondaria di primo grado in cui si stava svolgendo l'iniziativa. La scuola è e deve essere sempre un luogo esempio di inclusione, soprattutto nei confronti degli studenti con fragilità. È ancor più sconfortante constatare che l'episodio si sia verificato durante un incontro che trattava di tematiche delicate come quella del bullismo. Chiederò al ministero dell'Istruzione e del Merito che vengano fatte le necessarie verifiche su quanto accaduto e che vengano presi i relativi giusti provvedimenti": questo quanto dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito.



