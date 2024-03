I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano stanno indagando per ricostruire la dinamica e la matrice di quanto avvenuto nel campo nomadi in strada provinciale Cinquevie.

Ignoti hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro alcuni moduli abitativi. I militari hanno riscontrato quattro i fori di proiettile rilevati. Non ci sono feriti. Indagini in corso.



