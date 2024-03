Caivano, collegamento bus con stazione metrò Napoli-Scampia

La Commissione Straordinaria del Comune di Caivano, composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, comunica che "a seguito di proficue e positive intese, intercorse nelle ultime settimane con la Regione Campania, dal 18 marzo prossimo verrà attivato sul territorio di Caivano dalla società Eav, il servizio di trasporto pubblico su gomma Caivano-Afragola-Napoli Scampia (Stazione Metro)".

Gli orari del servizio sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Caivano. Le fermate sul territorio di Caivano saranno effettuate in via Necropoli Terminale, via Circumvallazione Ovest Parco Verde, via Diaz-strada provinciale Atellana, via Diaz-Chiesa San Nicolò.

Saranno utilizzate le palline di fermata già in uso da ctp ed i titoli di viaggio saranno distribuiti presso i punti vendita che l'Eav a breve indicherà. Inizialmente, i servizi verranno garantiti fino al 30 aprile 2024, nelle more saranno verificati sia l'efficacia del servizio e sia il ritorno in termini di frequentazione da parte dell'utenza.

La Commissione Straordinaria "esprime sincero apprezzamento alla Regione Campania ed alla società Eav per l'istituzione del suddetto utile servizio, ritenendo indispensabile la possibilità di mobilità urbana ed extra urbana per la cittadinanza di Caivano, da tempo priva di tale opportunità. I Commissari Straordinari ringraziano, altresì, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che si è assunto l'onere di coordinare tutte le iniziative necessarie, al fine di garantire agli abitanti di Caivano di fruire del servizio di trasporto pubblico essenziale.

La Commissione Straordinaria, infine, si adopererà ancora per incrementare la fruizione di altri similari servizi di trasporto sul territorio, nell'ambito del Piano degli interventi condiviso con il Commissario Straordinario di Governo per la riqualificazione del territorio, Fabio Ciciliano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA