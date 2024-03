Presidio lavoratori Enel in piazza Plebiscito a Napoli

Circa cento lavoratori delle sedi Enel della Campania hanno partecipato questa mattina in piazza del Plebiscito a Napoli ad un presidio promosso dalle organizzazioni sindacali di categoria in occasione dello sciopero nazionale proclamato contro "la politica del nuovo management che rischia di dare il colpo di grazia ad una delle più importanti aziende del Paese".

Nel corso della manifestazione, tanti slogan contro i vertici dell'azienda e il governo.

"Oggi siamo in piazza - ha detto Lella Messina, coordinatrice della Filctem Cgil Campania - per scioperare contro l'Enel, che ha abdicato completamente al ruolo di leader della transizione energetica. In un momento in cui questo Paese ha bisogno di transizione energetica, Enel oggi si presenta con una politica di tagli, di esternalizzazioni, presentando un progetto di precarizzazione del lavoro che noi non possiamo accettare. Non solo per i lavoratori dell'Enel, ma per questo Paese che deve essere invece guidato con una transizione giusta e corretta, che garantisca lo sviluppo industriale, soprattutto al Sud".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA