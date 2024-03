A Comicon il mondo del fumetto ricorda Alfredo Castelli

Uno dei più celebri disegnatori della Marvel, John Romita jr., autore di celebrate saghe di Spiderman e altri supereroi, sarà tra gli ospiti della prossima edizione di Comicon, il festival della cultura pop in programma a Napoli dal 25 al 28 aprile. La rassegna prevede anche una mostra-omaggio per ricordare un protagonista indiscusso del fumetto italiano, Alfredo Castelli, scomparso nei giorni scorsi, creatore di serie cult come Martin Mystere e Gli Aristocratici.

John Romita jr porterà a Comicon una selezione di tavole originali provenienti da diverse fasi della sua carriera. In mostra anche le opere di un altro cartoonist di rilievo internazionale, Mike Del Mundo, autore di grandi copertine per la Marvel. Il ruolo di magister sarà affidato all'italiano Igort, presente anche con una mostra personale. Altre mostre tematiche riguarderanno "50 anni di Dungeons & Dragons", "Nel segno di Winx. 20 anni di magia", "Spaghetti fantasy e botte da orbi. L'arte di Brancalonia", il gioco di ruolo italiano che ha conquistato il pubblico. Altri appuntamenti della rassegna saranno annunciati nelle prossime settimane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA