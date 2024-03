Speranza, "in Basilicata sostengo Chiorazzo"

"Sostengo Angelo Chiorazzo: penso sia la persona piu' adeguata per questo ruolo. Mi auguro che cadano veti e pregiudizi che non portano lontano". Lo ha detto Roberto Speranza a Napoli a chi gli chiede un commento sull'indicazione del candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in in Basilicata.

"Chiedo ancora una volta a tutti: confrontatevi nel merito del futuro della Basilicata. Costruiamo giudizi, non pregiudizi come quelli che spesso vedo". Speranza presenta a Napoli il suo libro 'Perche' Guariremo - dai giorni piu' duri a una nuova idea di salute'. Al tavolo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e l' ex ministro Pd Dario Franceschini, Mariolina Castellone M5S, vicepresidente del Senato.



