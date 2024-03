Sold out i tre concerti di Geolier al Maradona

Sono sold out i tre concerti di giugno di Geolier allo stadio Maradona di Napoli: lo stadio è già tutto esaurito per il 21, 22 e 23 giugno, a conferma anche del grande attaccamento della sua città al rapper, il primo a esibirsi con ben tre concerti consecutivi nel grande stadio partenopeo.

Geolier aveva già mandato sold out la prima data annunciata in meno di 2 giorni e la successiva dopo poco più di un mese, oggi è stato il turno della terza. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "I p' me, tu p' te", Geolier si prepara inoltre ad un tour estivo che prevede anche esibizioni nei principali festival italiani.

In particolare, oltre ai tre appuntamenti napoletani, sarà il 15 giugno a Messina, il 28 a Roma, il 29 a Servigliano (Fermo), il 5 luglio a Lucca, il 6 a Milano, il 12 a Stupinigi (Torino), il 12 agosto a Gallipoli (Lecce) e il 16 a Olbia (Sassari).





