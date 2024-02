Meloni, ridare centralità agli stabilimenti italiani Stellantis

"Il Governo ha da subito avviato un serrato confronto con Stellantis per restituire centralità agli stabilimenti italiani nelle strategie industriali del gruppo". È quanto scrive la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato al presidente del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), Maurizio Caiazzo, e letto nel corso della seduta monotematica convocata per discutere del futuro del locale stabilimento Stellantis.

"Sotto il coordinamento del ministero delle Imprese e del Made in Italy - ha aggiunto la presidente - è stato avviato un tavolo di confronto, partecipato anche dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentati delle Regioni, oltre che dall'azienda e da Anfia in rappresentanza della componentistica, per verificare le condizioni di competitività delle fabbriche italiane e assicurarne la sostenibilità nel medio-lungo periodo".

Meloni, infine, affermando di non poter partecipare al Consiglio comunale "per precedenti impegni istituzionali", si dice certa "che il tavolo di lavoro MIMIT, a cui partecipava anche la Regione Campania, potrà recepire quanto deliberato per completare il quadro informativo e meglio indirizzare il confronto con Stellantis sul futuro dello stabilimento di Pomigliano d'Arco e dei suoi lavoratori".



