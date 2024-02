Oliviero, grave interrogazione Pd su offerta Seri per Iia

"Siamo alle solite: se un imprenditore campano ha successo, e cerca di investire sul territorio, bisogna far intendere che dietro ci sia qualche motivo losco, illegale. Un fatto grave. Ed è ancora più grave se i protagonisti sono i parlamentari, chiamati a rappresentare quei territori, come la senatrice Susanna Camusso che con altri parlamentari ha recentemente depositato un'interrogazione al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, per chiedere chiarimenti sull'offerta della società Seri Industrial per l'acquisizione di quote dell'Industria italiana autobus con stabilimento a Flumeri (Avellino)". Lo dichiara il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, in merito all'atto di sindacato ispettivo presentato dal Pd.

"Mi chiedo - aggiunge Oliviero - con quale ratio un rappresentante provinciale del nostro partito attacca, addirittura con un atto parlamentare, un imprenditore campano e casertano, rifacendosi a notizie apprese da blog on line, giornali o riportando voci di corridoio dei sindacati.

Nell'interrogazione sono presenti una serie di interpretazioni non verificate. Si parla, per esempio, di presunti reati fiscali ed edilizi richiamati da alcuni blog locali, che hanno poi smentito la notizia, ma che non riguardano la società in questione. E ci sono tante altre informazioni infondate, diffuse con approssimazione, che provano solo a insinuare dei sospetti.

Il risultato è una totale mistificazione della realtà, orientata solo a distruggere l'immagine e la reputazione di un nemico, che in realtà nemmeno si conosce. Un'operazione gradita a chi, forse per il proprio tornaconto, è sempre pronto a denigrare lo sviluppo dell'imprenditoria nel territorio campano. Ciò detto, tutta la mia solidarietà a Vittorio Civitillo".



