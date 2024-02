Al Teatro Tasso di Sorrento 'Sposerò Biagio Antonacci'

Continua la rassegna teatrale al Teatro Tasso di Sorrento con l'appuntamento di domani 17 febbraio: sarà in scena "Sposerò Biagio Antonacci di e con Milena Mancini. Regia Vinicio Marchioni. Musiche Biagio Antonacci. Luci Dino Iovannotti. Organizzazione Tommaso De Santis Il tema del racconto è purtroppo sempre e ancora attuale, quello della violenza sulle donne. «Come può l'anima sopravvivere quando muore molto prima del corpo?» rifletteva Sibilla Aleramo .

Come può una donna sopravvivere alla violenza domestica?...La musica, i romanzi a lieto fine, un matrimonio immaginario sono l'ancora di salvezza di una casalinga 'comune'. Il filo conduttore di questo appuntamento sarà però l'ironia, semplicità e schiettezza a volte disarmante, la donna ripercorre la storia della sua vita, rintanata in casa, alla ricerca di una colpa che non esiste. Un'ora di vita affannata, tra le mansioni domestiche e pensieri sul passato, nel disperato tentativo di giustificare il suo adorato Barbablù.

Come spiega Marchioni "la violenza di genere viene trattata attraverso il racconto di una donna normale: gli affetti, il compagno, le aspirazioni, i sogni infranti e quelli mai sfumati.

Vitale e generosa, la donna racconta la storia della propria vita e la agisce; una vita spezzata da un uomo, come capita ogni giorno nell'indifferenza generale. Il sogno di sposare il cantante amatissimo è il pretesto per trattare un tema tragicamente sotto gli occhi di tutti, ben lontano dall'essere risolto; solo alla fine capiremo dovè , a chi sta parlando e perché . Uno spettacolo per riflettere: non può essere normale che una donna venga uccisa, molestata, o costretta a subire qualsiasi forma di violenza da uomini indegni di essere chiamati tali".



